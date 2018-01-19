Штаб Путина прекратит сбор подписей до конца недели

Сбор подписей в поддержку действующего президента РФ Владимира Путина продлится до понедельника, 22 января. Об этом заявил сопредседатель избирательного штаба кандидата Сергей Когогин, передает РИА Новости.

По его словам, с 22 января «все точки по стране по сбору подписей прекратят свою работу».

Он отметил, что на сегодняшний день собрано более 1,5 млн подписей при необходимых 300 тысячах.

Ранее необходимое число подписей собрали кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский и кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В качестве кандидатов ЦИК уже зарегистрировал Владимира Жириновского (ЛДПР) и Павла Грудинина (КПРФ).