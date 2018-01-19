Пентагон представил стратегию сдерживания Китая и России

Минобороны США представило новую стратегию национальной обороны, направленную на восстановление военного преимущества США в мире и сдерживание России и Китая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документ основывается на стратегии национальной безопасности, принятой администрацией президента Дональда Трампа 18 декабря.

В том документе говорилось, что Китай и Россия способны подорвать способность США к сдерживанию агрессии и принуждению к свободному и открытому миропорядку, каким его видят США и их союзники.

Оборонная стратегия США нацелена на противодействие КНР и России в Европе, Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

Одновременно Минобороны США будет работать над противодействием Северной Корее, Ирану и угрозе терроризма.