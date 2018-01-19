Танкер с российским СПГ развернулся до прибытия в США

Танкер Gaselys с первой партией российского сжиженного газа проекта «Ямал СПГ», двигавшийся в США, развернулся и взял курс на испанский порт Альхесирас. Об этом сообщает Bloomberg.

Изначально партия сжиженного газа в объеме 73 тысячи тонн была продана малайзийской Petronas, после чего груз перепродали французской Engie. Эта компания собиралась доставить его в Бостон из Великобритании.

Причиной транспортировки через океан стали аномальные холода в США и резкий рост цен на газ.

«Ямал СПГ» — проект НОВАТЭКа по добыче и сжижению природного газа.