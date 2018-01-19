«Газпрому» разрешили строить вторую нитку «Турецкого потока»‍

Власти Турции дали российскому «Газпрому» разрешение на строительство второй нитки морского участка газопровода «Турецкий поток» в своей исключительной экономической зоне и территориальных водах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что все необходимые разрешения со стороны Турции для морской укладки газопровода получены: «Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года».

Миллер отметил, что на морском участке уже уложили по двум ниткам более 760 километров труб, в России строительство участка берегового примыкания близится к завершению, в Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала.

Напомним, первая нитка газопровода «Турецкий поток» предназначена для поставок газа в Турцию, по второй нитке газ пойдет в Южную и Юго-Восточную Европу.