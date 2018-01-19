19 января 2018, 18:20
В Думу внесен законопроект о выходе России из ВТО
Группа депутатов внесла в Госдуму проект закона о выходе России из Всемирно торговой организации (ВТО). Документ размещен на думском на сайте для законодательных инициатив.
Текст законопроекта пока не опубликован.
Ранее Евросоюз подал иск к России в арбитраж с требованием о взыскании 1,39 млрд евро.
В такую сумму в ЕС оценили ущерб от запрета России на импорт свинины, введенный в 2014 году в ответ на экономические санкции против РФ.
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