В Думу внесен законопроект о выходе России из ВТО

Группа депутатов внесла в Госдуму проект закона о выходе России из Всемирно торговой организации (ВТО). Документ размещен на думском на сайте для законодательных инициатив.

Текст законопроекта пока не опубликован.

Ранее Евросоюз подал иск к России в арбитраж с требованием о взыскании 1,39 млрд евро.

В такую сумму в ЕС оценили ущерб от запрета России на импорт свинины, введенный в 2014 году в ответ на экономические санкции против РФ.