Минобороны отвело российских военных подальше от Африна

Российское министерство обороны сообщило о том, что командование ВС РФ в Сирии «приняло меры по обеспечению безопасности военнослужащих в Африне», где, как объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, началась наземная военная операция «Оливковая ветвь» против курдских формирований.

«Для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы силового ведомства.

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов предупредил, что действия турецкой стороны могут повлиять на ход конгресса национального диалога Сирии, который запланирован на 29-30 января и должен пройти в Сочи.

В свою очередь МИД РФ выразил озабоченность по поводу происходящего с сирийской стороны вблизи турецкой границы и предупредил, что «внимательно отслеживает развитие ситуации». В сообщении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что после «разгрома военно-политического очага международного терроризма» (имеется в виду запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство») основная часть российских войск была выведена из Сирии, поэтому сейчас там находятся только военные, присутствие которых необходимо для «обеспечения режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации».

В министерстве напомнили, что в целом «Россия придерживается последовательной позиции по поиску развязок в Сирии», исходя из принципа сохранения ее территориальной целостности и уважения к суверенитету, поэтому в данной ситуации призывает участников противостояния «проявить взаимную сдержанность».

Напомним, ранее сегодня Эрдоган признал, что ВС Турции фактически уже проводят наземную силовую операцию против курдов по ту сторону границы с Сирией. До этого стало известно, что минувшей ночью турецкая артиллерия нанесла удары по объектам курдских формирований.