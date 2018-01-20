Пассажирский автобус в Казахстане сгорел из-за паяльника и бензина

Причиной возгорания пассажирского автобуса Setra в Казахстане и гибели 52 находившихся внутри выходцев из Узбекистана стало «халатное обращение с огнем», передает казахский портал Tengrinews со ссылкой на переданное пресс-службой главы Актюбинской области заявление заместителя министра внутренних дел республики Ерлана Тургумбаева.

«На месте происшествия обнаружена паяльная лампа, которая используется с горючей смесью, в частности бензином. В то же время, в ходе следственных действий и допросов, было установлено, что находилась (в автобусе) пластмассовая емкость с 5 л бензина», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Тургумбаева, эту версию подтвердили выжившие в ДТП пассажиры автобуса. Они рассказали, что двигатель автобуса заглох, машина стояла в ожидании ремонта, и люди начали замерзать, поэтому «паяльная лампа в данном автобусе использовалась как обогреватель» и в этом качестве «работала более двух часов». В результате «газобензиновая смесь наполнила весь салон», а потом «случайно была пролита емкость с бензином».

Возникло возгорание, и огонь распространился с такой скоростью, что практически в течение пяти минут охватил весь салон, лишив сидевших внутри пассажиров шансов на спасение. «Полностью исключена версия, что это было ДТП или какое-то криминальное происшествие», — подытожил Тургумбаев.

Он добавил, что в минувшую пятницу следователи начали допрашивать пострадавших, тогда как работа на месте происшествия была завершена, а останки погибших доставлены в Узбекистан для проведения «ряда геномных экспертиз» и последующей передачи родственникам.

Напомним, ЧП произошло 18 января в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана. Пять человек сумели выбраться из горящего автобуса, 52 мужчины погибли, самому взрослому из них был 41 год, самому молодому — 19 лет. Все они являются уроженцами Наманганской области Узбекистана.

Известно, что сгоревший автобус 1989 года выпуска последний раз проходил ТО в 2015 году и был зарегистрирован на Ордухана Сабироглы Мехтиева, не имевшего разрешение на пассажирские перевозки.