МОК убрал 111 спортсменов из заявки России на ОИ-2018

Из заявки на 500 спортсменов, которую Россия первоначально подавала на участие в южнокорейских зимних Олимпийских играх, Международный олимпийский комитет (МОК) в итоге не допустил 111 человек. Большинство из тех, кто получил допуск, не участвовали в зимней Олимпиаде 2014 года, которая проходила в Сочи, передает РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы комитета. «Это означает, что появилось новое поколение российских спортсменов», — пояснили там.

В числе 11 отклоненных кандидатур на участие в ОИ-2018 — все российские атлеты, которые упоминались в отчете, подготовленном дисциплинарной комиссией под руководством Дениса Освальда. Тем, кто допущен до пхенчханской Олимпиады, необходимо будет проходить дальнейшие тесты на допинг.

При этом в МОК напомнили, что квалификация в рамках подготовки к Играм продолжается, поэтому назвать точную численность команды «Объединенные спортсмены России» (под таким названием членов российской олимпийской сборной допустили к участию в Олимпиаде) пока невозможно — то есть количество участников может еще сократиться.