Москва пережила самую морозную ночь с начала зимы

Минувшая ночь — с 19 на 20 января — стала самой холодной в Москве с начала нынешней зимы, передает погодный центр «Фобос». По его данным, температура в столице опускалась ниже 10 градусов мороза — до 10,7°С со знаком «минус».

Сегодня, 20 января, в столичном регионе властвует атмосферный фронт с юго-запада, который принес Москве облачность и осадки в виде снега. Температура в мегаполисе поднимется (по сравнению с ночной) до 6-8 градусов ниже нуля, в Подмосковье ожидается от 5 до 10 градусов мороза. Метеорологи прогнозируют снижение атмосферного давления до уровня ниже нормы — 743 мм ртутного столба.

На следующей неделе российскую столицу ждут настоящие зимние морозы, которые обеспечит, по словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, «следующий выход волнового южного циклона» в ночь на понедельник, 22 января.

«За этим циклоном произойдет более существенное понижение температуры. В середине следующей недели в ночные часы 12- 17 градусов мороза», — цитирует Позднякову РИА Новости. Днем, по ее словам, ожидается 10-15 градусов ниже нуля. Соответственно, в середине недели температура будет в среднем на два-три градуса ниже климатической нормы.