Danske Bank посоветовал избавляться от рубля до введения санкций

Аналитики Danske Bank предупредили о риске ослабления российской валюты из-за возможного введения новых санкций против РФ и повышения ставки ФРС США с последующим укреплением доллара — и порекомендовали избавляться от рубля, передает РБК со ссылкой на обзор банка.

«С нашей точки зрения, возможные санкции будут объявлены к концу января 2018 года. Если эта мера будет введена, она окажет негативное влияние на рубль, хотя и временное. Важно помнить, что доля нерезидентов во внутреннем долге России находится на историческом максимуме и превышает 32%», — говорится в документе.

По мнению аналитиков, если санкции не затронут государственный долг РФ, то риски для рубля следует рассматривать как существенно более низкие.

Напомним, в начале декабря Danske Bank предсказывал укрепление рубля по отношению к доллару в нынешнем году — до 52,5 рубля за доллар. Пересмотр прогноза связан с возросшим, по мнению экспертов, риском введения западных санкций в отношении госдолга РФ. Они могут быть введены после того, как американское министерство финансов 29 января обнародует доклад о «российских связях» крупного бизнеса США. Предполагается, что параллельно будет опубликован отчет о рисках, которые повлечет возможное введение новых санкций для самих Соединенных Штатов и западных инвесторов в целом.

Кроме того, возможно введение санкций в отношении российских разведывательных предприятий и оборонной промышленности.