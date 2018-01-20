АНБ удалило данные интернет-слежки за семь лет

Агентство национальной безопасности (АНБ) потеряло все перехваченные в ходе слежки в 2001-2007 годах интернет-данные. Причиной их утраты стало автоматическая очистка серверов для хранения более свежей информации (с 2007 года по предписанию суда спецслужба обязана хранить все сведения по программе электронного слежения за гражданами США), пишет журнал Politico.

По его данным, стерлись также резервные копии упомянутых данных, сделанные в 2009, 2011 и в 2016 годах. Когда были удалены исходные данные, неясно: известно лишь, что в 2014 году они еще хранились.

В АНБ, комментируя ситуацию, заверили, что шанс на восстановление удаленной информации все же существует — во всяком случае, частично (дело в том, что за период 2003-2007 годов сохранились метаданные).

Программу электронного слежения за американскими гражданами с 2007 года реализовывал в Соединенных Штатах тогдашний их президент Джордж Буш-младший.