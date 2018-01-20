Эрдоган признал действия своих военных в Сирии наземной операцией

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом начале наземной военной операции против курдов в сирийском Африне, которую назвал «антитеррористической». По его словам, после ее завершения ВС Турции проследуют в другой регион Сирии — Манбидж, передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.

«Антитеррористическая операция в Африне фактически началась», — заявил Эрдоган, который находится в турецкой провинции Кютахья. По его словам, в Манбидже также необходимо силовое вмешательство для обеспечения национальной безопасности Турции от «террористов».

Накануне министр обороны Турции Нуреттин Джаникли признал, что операция де-факто уже проводится. Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы страны минувшей ночью нанесли удары по складам и убежищам отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» (ДС) на северо-западе Сирии. По словам Эрдогана, это был «ответ на провокации».

Провокациями турецкий лидер ранее называл заявления «антитеррористической коалиции» во главе с США, которая анонсировала создание в Сирии «сил охраны границы» на основе уже существующих курдских формирований.

Партия «Демократический союз» основана сирийскими курдами в 2003 году и выступает не за отделение сирийской части Курдистана, а за более широкую автономию в составе Сирии, позиционируя себя как демократическую политическую силу, ориентированную на принципы свободы, равноправия и самоуправления. «Силы народной самообороны» утверждают об отсутствии связи с какими-либо политическими группами, но по факту являются боевым крылом «Демократического союза». По некоторым данным, там в качестве добровольцев воюют граждане РФ.

Эрдоган назвал планируемое американцами создание «сил охраны границы» с риском возникновения «террористического коридора» вплотную к турецким рубежам и заявил, что этого нельзя допустить. «Если необходимы военные для борьбы с террористами в Ракке или Манбидже, мы можем послать одну или две бригады, но сотрудничайте с Турцией», — обратился он к предполагаемым союзникам в Вашингтоне, напомнив им о том, что Турция является членом НАТО.