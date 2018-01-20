Двум Кореям разрешили выступить на ОИ-2018 под общим флагом

Атлеты из Южной и Северной Кореи будут выступать на Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчхане этой зимой, под одним флагом, сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. По его словам, «вкладом» КНДР в эту сборную станут 22 спортсмена, передает CNN.

Объединенная корейская команда поборется за медали в трех видах спорта и пяти дисциплинах, включая женский хоккей, в который сыграет смешанным составом.

Напомним, в начале января Сеул и Пхеньян впервые за три года провели двусторонние переговоры, поводом для начала которых стало решение главы КНДР Ким Чен Ына отправить северокорейских спортсменов на Игры в Пхенчхан. Практика выступления двух стран под одним флагом, на котором изображен Корейский полуостров, применялась уже трижды — в 2000 году, 2004 году и 2006 году.

Ранее МОК сообщил, что из 500 российских спортсменов, фигурировавших в заявке РФ на участие в южнокорейской Олимпиаде, в допуске отказано 111 атлетам — большинство из них выступали на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Тем, кому МОК разрешил поехать в Пхенчхан, предстоит пройти допинг-тесты.