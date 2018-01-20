ФАС получила письмо о сговоре на тендере по докладу Общественной палаты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рассматривает обращение от партии «Яблоко» с просьбой провести проверку тендера на подготовку итогового доклада для Общественной палаты (ОП) России. В Центре антикоррупционной политики (ЦАП) «Яблока» подозревают, что участвовавшие в тендере компании связаны друг с другом, то есть мог иметь место сговор, передает РБК со ссылкой на письмо антимонопольщикам.

Обращение направил в ФАС руководитель ЦАП Сергей Митрохин, в московском управлении федеральной службы подтвердили его получение и сообщили о начале рассмотрения запроса.

Речь идет о докладе, в котором Общественная палата ежегодно отражает состояние гражданского общества в России. Этот документ поступает президенту РФ, в министерства и обе палаты парламента. По данным с портала госзакупок, в 2017 году на работу с докладом — верстку, редактирование и обслуживание сайта, на котором публикуется текст, — Общественная палата выделила 2,75 млн рублей. Митрохин считает, что сговор участников тендера не позволил существенно снизить эту цену.

В конкурсе участвовали две компании — «Зебра — Паблик Рилейшенс» и «Деловая отчетность». Выиграла первая, поскольку ее заявка предполагала цену на 95 тысяч рублей меньше, чем у конкурента. Однако в ЦАП, проанализировав заявку «Деловой отчетности», пришли к выводу, что этот участник тендера и не собирался выполнять техническое задание, а участвовал в конкурсе формально ради его признания состоявшимся.

В обращении ЦАП к антимонопольщикам уточняется, что оба участника конкурса зарегистрированы по одному юридическому адресу, а нынешний гендиректор победителя тендера ранее возглавлял проигравшую компанию.

В пресс-службе Общественной палаты заверили, что конкурс проводился «в строгом соответствии с нормами законодательства», и напомнили, что не обладают контролирующими полномочиями и не обязаны проводить проверки на возможную аффилированность участников тендера. Кроме того, отметили в ОП, законодательство о госзакупках не запрещает аффилированным лицам участвовать в конкурсах. Тем не менее в случае, если сговор между компаниями подтвердится, Общественная палата выполнит «указания контролирующих органов», заверили в пресс-службе.