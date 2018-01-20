Тело Шаинского доставили в Москву из Лос-Анджелеса

Тело композитора Владимира Шаинского доставили из Лос-Анджелеса в московский аэропорт Шереметьево на самолете авиакомпании «Аэрофлот», сообщает ТАСС. Прощание с усопшим состоится 22 января в Доме композиторов в Брюсовом переулке, похороны пройдут в тот же день на Троекуровском кладбище.

СМИ сообщают, что проститься с композитором придут его сыновья и другие родственники, а также друзья, коллеги и многочисленные поклонники. Младшая дочь Шаинского Анна, проживающая в США, не смогла получить визу «из-за сложностей с документами», передают «Вести», и не приедет.

Напомним, Владимир Шаинский скончался в Калифорнии в конце декабря в возрасте 92 лет, а перед этим долго болел. Церемония прощания с композитором для его американских друзей и родственников состоялась 12 января в Сан-Диего, где Шаинский провел последние годы жизни.

Ранее сообщалось, что на том же самолете, который доставил в РФ тело композитора, прилетела его вдова Светлана Шаинская. Она моложе супруга на 41 год, они поженились в 1980-х годах.