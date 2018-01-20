На прибавку к зарплатам российских бюджетников выделили 14,5 млрд рублей

Российское правительство одобрило выделение из федерального бюджета 14,5 млрд рублей для повышения зарплат отдельным категориям работников бюджетных учреждений в текущем году, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Эта мера принята в рамках так называемых майских указов президента РФ Владимира Путина и позволит «достичь в 2018 году запланированных… показателей заработной платы работников бюджетных учреждений», уточняется в сообщении пресс-службы правительства.

Напомним, в конце 2017 года кабмин постановил в 2018 году поднять зарплаты бюджетников на 4%. По словам главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, и в минувшем году имел место «реальный рост зарплат бюджетников, хоть и небольшой», — наряду с ростом «заработных плат в экономике вообще».