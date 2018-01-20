В школах Бурятии решили ввести пропускной режим без турникетов

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в школах республики после произошедшего в Улан-Удэ нападения школьников на других детей и учителя будет введен пропускной режим с контролем работников частного охранного предприятия или охранников из штата образовательных учреждений, передает «Интерфакс». Турникеты на входе устанавливать не станут — это противоречит правилам противопожарной безопасности.

Кроме того, по словам Цыденова, в школах установят тревожные кнопки, а в тех учебных заведениях, которые находятся далеко от отделений полиции, планируется ввести «специальный порядок реагирования» на чрезвычайные ситуации.

Отдельное внимание глава Бурятии уделил комплектованию штата школ психологами, которые должны быть в каждом образовательном учреждении, в крайнем случае (если школа небольшая) — приходящими, чтобы с детьми постоянно велась работа по этому направлению.

Цыденов добавил, что считает важным фактором психологического состояния подростков их пристрастие к компьютерным играм и использованию соцсетей, в которых доступны «разные ресурсы с провоцирующим контентом», поэтому работа по «предупреждению и профилактике» эмоциональных кризисов у несовершеннолетних необходима и должна быть организована в республике.

Ранее мысль о том, что атаки на школьников в учебных заведениях организованы конкретными лицами через социальные сети, высказывал полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Однако пресс-служба соцсети «Вконтакте» заверила, что подозреваемые не пользовались ею для обсуждения своих действий. В администрации ресурса предположили, что если действия нападавших и координировались, то это происходило с помощью «одного из популярных мессенджеров».

Напомним, по факту нападения на учащихся и учителя в пермской школе возбуждено второе уголовное дело — о халатности. Было установлено, что один из участников нападения не являлся учеником этого учреждения, но сумел пройти внутрь по пропуску с истекшим сроком действия.