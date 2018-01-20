«Аэрофлот» отправил тело Шаинского в Москву

Авиакомпания «Аэрофлот» отправила самолет с телом скончавшегося 26 декабря советского и российского композитора Владимира Шаинского из Лос-Анджелеса в Россию, рейс прибудет в аэропорт Шереметьева сегодня днем, передает ТАСС. По данным агентства, на борту находится и вдова композитора Светлана Шаинская.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с музыкантом перенесена с 16 января на 22 января и состоится в Доме композиторов (Москва, Брюсов переулок). Похоронят Шаинского на Троекуровском кладбище.

«Достигнута договоренность, что прощание с выдающимся отечественным композитором, а также гражданская панихида пройдут 22 января с 11:00 до 13:00 в Московском доме композиторов. Похороны состоятся в 14:00 на Троекуровском кладбище», — уточнял заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

По его словам, причиной отсрочки похорон Шаинского стала невозможность получить необходимые для транспортировки его тела в Россию и последующего погребения документы из-за новогодних праздников.

Напомним, Владимир Шаинский умер в Калифорнии в возрасте 93 лет после продолжительного онкологического заболевания. У композитора осталось трое детей. Его вдова Светлана младше супруга на 41 год, они поженились в начале 1980-х годов.