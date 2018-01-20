Нобелевский лауреат по экономике предсказал «тотальный коллапс» биткоина

Нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер предупредил, что рост курса биткоина не свидетельствует о перспективах этой криптовалюты на будущее. По мнению ученого, эта тенденция, наоборот, является признаком грядущего «тотального коллапса» биткоина и других его «сородичей».

«Биткоин может рухнуть, и все про него забудут, это весьма вероятный исход. Однако до этого момента может пройти много времени, даже 100 лет», — цитирует Шиллера РИА Новости.

Экономист сравнивает ажиотаж вокруг криптовалют с «тюльпаноманией», охватившей Нидерланды и Европу в 1640-х годах на фоне повышенного спроса на луковицы тюльпанов и повлекшей за собой экономический кризис, который разразился в Голландии в 1636–1637 годах. По словам нобелевского лауреата, «другие активы вроде золота» имеют определенную цену, даже если люди в них не инвестируют, тогда как цена луковиц (биткоинов) определяется исключительно спросом со стороны желающих в них вложиться.

«Мы до сих пор платим за тюльпаны и иногда много», — признал Шиллер, отметив, что при этом нельзя рассматривать луковицы этих цветов как выгодный объект для инвестиций.

Напомним, курс биткоина 17 января опустился ниже психологической отметки в 10 тысяч долларов (достигнув 9,96 тысячи долларов за монету) — впервые с ноября. Однако 18 января криптовалюта вновь подорожала.