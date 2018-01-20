Госучреждения США закрылись и отправили чиновников в неоплачиваемый отпуск

Госучреждения США вынуждены были с полуночи 20 января приостановить работу, поскольку сенаторы не смогли согласовать резолюцию о финансировании правительства, передает Reuters. Для принятия закона ему требовалась поддержка по меньшей мере 60 из 100 сенаторов, но за документ проголосовали лишь 50 человек.

Фактически голосование было бойкотировано представителями Демократической партии США, которые потребовали сначала обеспечить защиту о депортации детей нелегальных мигрантов. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, отказался обсуждать вопрос о детях нелегалов до того, как будет принят закон о финансировании госорганов, и правительство приступит к работе. Действия сенаторов-демократов глава Белого дома охарактеризовал как «поведение неудачников-обструкционистов, а не законодателей».

По факту на данный момент в США не работают десятки государственных учреждений, а сотни тысяч их сотрудников ушли в вынужденный неоплачиваемый отпуск. Ведомства, курирующие общественную и национальную безопасность, продолжат работу, поскольку финансовые ограничения на них не распространяются — так же, как на службу скорой помощи, почту, медицинские учреждения (стационары), тюрьмы, электроэнергетические объекты и центры помощи при стихийных бедствиях.

Демократы настаивают на том, чтобы в законопроект о финансировании работы госучреждений были включены меры по защите около 700 тысяч прибывших в США нелегальных мигрантов и их детей, которых называют «мечтателями». Республиканцы ранее называли вопрос о включении этой меры в закон открытым, но впоследствии Белый дом объявил, что «мечтателей» в документе упоминать не планируется.