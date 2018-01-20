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20 января 2018, 19:40
допинг Норвегия Россия ФИФА футбол ЧМ-2018

Федерация футбола Норвегии призвала скорее определиться с отстранением РФ

FIFA
FIFA
Фото: america.aljazeera.com

Глава норвежской футбольной федерации Терье Свендсен обратился к Международной федерации футбола (ФИФА) с призывом ускорить процесс расследования, которое проводится в отношении российских игроков на фоне допинг-скандала в спорте РФ, устроенного WADA. По словам Свендсена, «если футбол в России является частью контролируемой правительством допинговой системы, то это исключение (национальной сборной из ФИФА) стоит рассматривать так же, как и для других видов спорта», пишет издание Keir Radnedge.

Президент Федерации футбола Норвегии считает необходимым оперативно выявить «степень вовлеченности» российских футболистов в допинг-скандалы и численность игроков сборной РФ, употреблявших запрещенные препараты.

Напомним, 14 января британская газета The Daily Mail написала, что российская футбольная сборная якобы собиралась принимать допинг в ходе чемпионата мира, который пройдет в РФ в нынешнем году. ФИФА, как  утверждает издание, в курсе этой информации, чем и объясняется организованное федерацией расследование. По его итогам, пишет Daily Mail, могут быть отстранены конкретные игроки или вся сборная целиком.

Российские СМИ в ноябре сообщали, что ФИФА связывалась с бывшим руководителем Московской антидопинговой лаборатории — информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорием Родченковым — с целью получить у него данные об употреблении запрещенных средств 34 российскими футболистами, 23 из которых включены в заявку на участие в чемпионате мира.

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