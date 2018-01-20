Шторм размыл набережную Сочи при ремонте после прошлого шторма

Набережная рядом с Олимпийским парке Сочи получила повреждения при шторме: размыто около 30 метров грунта, хотя там до сих пор не завершен ремонт после предыдущего аналогичного инцидента. «Ее уже размывало, грунт не укреплен, участок вновь оказался поврежден», — цитирует ТАСС объяснения пресс-службы городской администрации.

Публикация от Maria (@baby_maria_niki_teya)Янв 20, 2018 at 12:12 PST

По словам представителя мэрии, есть еще один связанный с происшествием нюанс: часть пострадавшей от стихии набережной находится в ведении муниципалитета, а за другую часть отвечают «краевые структуры». Масштаб повреждений пока не оценили, вопрос о ремонте продолжает решаться.

СМИ по фотографиям, опубликованным пользователями социальных сетей, отмечают, что плитка, которой была выложена набережная «разметало на десятки метров».

Шторм не прекращался на протяжении нескольких дней и сопровождался мощным дождем, порывы ветра достигали 20 м/сек. Люди с трудом передвигались по улицам в приморских районах — ветер попросту не давал им идти в нужном направлении и буквально сбивал с ног. Высота волн достигала трех-четырех метров, рассказывают местные жители.

Напомним, прошлой весной набережная рядом с Олимпийским парком Сочи также пострадала от воздействия стихии: морская вода размыла основание пешеходной зоны, и образовался провал, в который рухнули бетонные конструкции.