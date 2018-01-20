ВС Турции нанесли удары по «террористам» вблизи своей границы

Вооруженные силы Турции минувшей ночью атаковали склады и убежища отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» (ДС) на северо-западе Сирии, объяснив нанесенные по этим объектам удары «ответом на провокации», передает ТАСС.

«Были уничтожены объекты террористов из ДС, СНС и Рабочей партии Курдистана, в том числе убежища и склады. Удары наносились на основе права Турции на самооборону и в ответ на их провокационный огонь», — цитирует агентство сообщение Генерального штаба турецких ВС.

Ранее стало известно, что Анкара отправила к сирийской границе колонну танков, охарактеризовав это действие как ответную меру на заявление США о подготовке так называемых «сил безопасности границы» из числа курдов, включая представителей «Рабочей партии Курдистана», которую в Турции запретили как террористическую организацию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение действующей в Сирии антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами, предупредил о готовности в любой момент начать силовую операцию вблизи своих границ для их защиты от «террористов» их РПК. Он также напомнил Вашингтону, что Турция является членом НАТО и союзником США.