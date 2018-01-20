Шойгу предложил Мьянме консультации об опасности дронов

Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу предупредил главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы — старшего генерала Мина Аунг Хлайна — о том, что беспилотные летательные аппараты дальнего действия, которые недавно использовались террористами для атаки на авиабазы в Сирии, представляют собой «серьезную угрозу».

«В Сирии появился новый вид террористической угрозы — беспилотные летательные аппараты, дальность которых составляет более 100 километров. Это очень серьезные угрозы», — цитирует Шойгу «Интерфакс». Глава Минобороны РФ также выразил готовность поделиться с мьянманскими коллегами наработанным россиянами опытом борьбы с дронами.

Напомним, Сергей Шойгу посетил столицу Мьянмы Нейпьидо с визитом для переговоров со своим коллегой о военном сотрудничестве. По словам российского министра, в этой сфере в отношениях РФ и Мьянмы прослеживается «положительная динамика», и «дополнительным импульсом стало подписание в 2016 году межведомственного соглашения о военном сотрудничестве».

Министр обороны РФ особо подчеркнул важное значение заходов кораблей Военно-морского флота России в мьянманские порты и в ответ пригласил «военные корабли из этой страны» наносить визиты в российские порты. Его собеседник Мин Аунг Хлайн выразил надежду на расширение двустороннего военного сотрудничества в военной сфере.