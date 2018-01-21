Глава МИД Турции уподобил Францию террористам из-за призыва созвать СБ ООН

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал заявление главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана, который ранее призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Сирии. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

«Если Франция или другая страна поднимет этот вопрос на Совбезе ООН, она окажется в положении страны, которая стоит рядом с террористами. Мы не видим возможности обсуждения нашей операции в Африне в ООН», — отметил Чавушоглу.

Отметим, что ранее Франция призвала Турцию действовать в Сирии сдержанно.