Песков поведал о неудобных вопросах Путину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, что для него пресс-конференция с Владимиром Путиным является волнительным мероприятием. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, как можно не волноваться! И хотя, конечно, наверное, больше всех волнуется Путин, как мне кажется, потому что, ну, наверное, ни один президент мира не общается столько с прессой, не в таком свободном режиме, как здесь. И он больше всех волнуется, но — и организаторы — технические организаторы мероприятия, к коим я себя причисляю, конечно, тоже — как правило, накануне не спят», — отметил Песков в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

По словам пресс-секретаря, он боится непредвиденных ситуаций во время пресс-конференции, к примеру, таких, как поломка техники, а также, что президенту «будут заданы какие-то некомфортные вопросы». Однако Песков уточнил, что с годами он понял, что «для президента не бывает некомфортных вопросов».