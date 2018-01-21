СМИ сообщили о договоренности Mail.ru Group о покупке киберспортивного холдинга

Mail.ru Group достигла соглашения о покупке крупнейшего в России киберспортивного холдинга ESforce. Об этом сообщает RNS со ссылкой на источники.

О сделке может быть объявлено «в самое ближайшее время». Сумма соглашения может достигать 150 млн долларов.

Mail.ru Group пока не комментирует данную информацию. ее не стал подтверждать и бизнесмен Антон Черепенников, который является совладельцем ESforce.

По словам одного из собеседников RNS, ESforce сможет получить доступ к сервисам Mail.Ru Group и международным рынкам, а Mail.Ru Group получит сильного партнера в области киберспортивных состязаний и помощь в развитии игровых проектов. При этом, однако, «ESforce может остаться самостоятельным холдингом в составе Mail.ru Group».