В Англии экс-чиновник обвинил хозяев ЧМ — 2022 в подкупе ФИФА

Бывший футбольный чиновник Бонита Мерсиадес опубликовал в своей книге информацию о том, что телевизионный канал BeIN Sports дал взятку Международной федерации футбола с целью увеличить шансы Катара в борьбе за право проведения чемпионата мира — 2022. Об этом пишет Daily Mail.

В частности, Мерсиадес назвал сумму подкупа, которая, по его данным, составляла 100 млн долларов. По его данным, оговаривал лично Йозеф Блаттер, возглавлявший ФИФА в то время. В итоге победу одержал Катар.

Стоит отметить, что ранее экс-чиновник ФИФА рассказал о полученной из Германии взятке.