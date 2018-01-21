21 января 2018, 16:50
В Англии экс-чиновник обвинил хозяев ЧМ — 2022 в подкупе ФИФА
Бывший футбольный чиновник Бонита Мерсиадес опубликовал в своей книге информацию о том, что телевизионный канал BeIN Sports дал взятку Международной федерации футбола с целью увеличить шансы Катара в борьбе за право проведения чемпионата мира — 2022. Об этом пишет Daily Mail.
В частности, Мерсиадес назвал сумму подкупа, которая, по его данным, составляла 100 млн долларов. По его данным, оговаривал лично Йозеф Блаттер, возглавлявший ФИФА в то время. В итоге победу одержал Катар.
Стоит отметить, что ранее экс-чиновник ФИФА рассказал о полученной из Германии взятке.
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