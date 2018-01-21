Британский подросток под видом экс-главы ЦРУ получил секретные данные

В Великобритании 15-летний школьник Кейн Гэмбл стал обладателем секретной информации о разведывательных операциях США в Афганистане и Иране, притворившись бывшим директором ЦРУ. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на материалы суда.

К настоящему моменту Гэмблу исполнилось 18 лет. Он признал вину в том, что пытался взломать компьютеры бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана и других высокопоставленных лиц США.

Подросток выкладывал в сеть личные данные своих жертв, а также загружал на их мониторы порнографические картинки, удаленно управлял их телевизорами и планшетами. В итоге чиновникам приходилось обращаться в службу технической поддержки и менять пароли. Подобные обращения делал и Гэмбл от имени чиновников, что позволило ему получить доступ к аккаунтам.