Названы имена российских фигуристов - участников ОИ

Федерация фигурного катания на коньках России назвала состав сборной России, которая отправится на зимние Олимпийские игры — 2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает «Р-Спорт».

В женском одиночном катании выступят Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова. В мужском — Михаил Коляда и Дмитрий Алиев.

В соревнованиях спортивных пар Россию представят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов и Наталья Забияко и Александр Энберт.

В танцах на льду от России выступят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Александра Степанова и Иван Букин.