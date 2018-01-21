Посол США в РФ искупался в проруби

Посол США в России Джон Хантсман после Крещения окунулся в прорубь у стен Новоиерусалимского монастыря в подмосковной Истре. Об этом сообщает RT.

Посол рассказал, что он посмотрел много материалов на тему крещенских купаний. «Это новый для меня, но незабываемый опыт. Очень сильные впечатления от ваших традиций. Не исключаю, что я стану экспертом по русским традициям», — отметил Хантсман.

Стоит отметить, что сам посол является мормоном. Ранее он возглавлял штат Юта, проживающие в котором мормоны также проходят обряд погружения в воду при крещении, но в теплую погоду и в специальной одежде.