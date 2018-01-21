Мемория. Павел Флоренский

21 января 1882 года родился Павел Флоренский, религиозный философ и учёный.

Личное дело

Павел Александрович Флоренский (1882-1937) родился в местечке Евлах Елизаветпольской губернии (ныне Азербайджан). Отец Александр Иванович Флоренский, несмотря на то, что род его происходил от русского духовенства, сам был светским образованным человеком, утратившим связи с церковью. Работал инженером на строительстве Закавказской железной дороги. Мать — Ольга (Саломэ) Павловна Сапарова принадлежала к старинному и знатному роду карабахских армян. У Павла было два брата и четыре сестры. В семье любили читать Пушкина, Лермонтова, Диккенса, Шекспира, Гете. С увлечением слушали музыку Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена, романсы Шуберта и Глинки. «Только это и есть настоящая музыка, – закрепилось во мне с самого детства», – вспоминал Флоренский.

В семье сложилась весьма специфическая религиозная ситуация: отец относился к русской православной церкви, а мать — к армяно-григорианской церкви, в связи с чем, во избежание конфликтов, в семье религиозные и церковные вопросы не поднимались и не обсуждались. Как вспоминал сам Флоренский, «о религии у нас никогда не говорилось ни слова, ни за, ни против, ни даже повествовательно».

Мальчик очень рано обнаружил исключительные способности к математике. Во время учебы во 2-й Тифлисской гимназии он увлекся физикой, геологией, астрономией, математикой, иностранными языками. Завел тетради «Экспериментальные исследования» (как это делал Фарадей) и заносил в них наблюдения над природой, геологические, минералогические и археологические сведения, свои опыты и мысли. Самостоятельно изучал законы Ньютона, теории относительности и магнетизма, при этом сам изготовлял инструменты и приборы для опытов.

Окончив гимназию с золотой медалью, Флоренский в 1899 году поступил на физико-математический факультет Московского университета. Еще в годы студенчества его интересы охватывают философию, религию, искусство, фольклор. Он входит в круг молодых участников символистского движения, завязывает дружбу с Андреем Белым, а через него с Брюсовым, Блоком, Бальмонтом, Мережковским и Гиппиус. В студенческое время появляются первые научные работы Флоренского — «О символах бесконечности» (1904) и «Об одной предпосылке мировоззрения» (1904), опубликованные в символистских журналах «Новый путь» (№9, 1904) и «Весы» (№9, 1904) — работы, одновременно затрагивающие как философскую, так и научную — математическую сферы знания, объединение которых станет одним из важнейших принципов выстраиваемой им в дальнейшем единой философской системы.

Несмотря на то, что Флоренский воспитывался вне религиозной традиции, в юности под влиянием статей Льва Толстого у него появился интерес к христианству. В студенческие годы он увлекся учением Владимира Соловьева и архимандрита Серапиона (Машкина). В итоге по окончании университета Флоренский отклонил предложение остаться при кафедре математики, и поступил в Московскую духовную академию.

В период учебы в академии Флоренский принимает активное участие в деятельности «Христианского братства борьбы» - совместно с В. Ф. Эрном, А. В. Ельчаниновым, В. А. Свентицким, С. Н. Булгаковым, А. Волжским, И. Брихничевым. В марте 1906 года в храме Московской Духовной Академии он произносит текст-проповедь «Вопль крови», в котором осуждает вынесение смертного приговора лейтенанту П. П. Шмидту и развязывание взаимного кровопролития. За эту проповедь Флоренский был арестован и ненадолго заключен в Таганскую тюрьму.

Во время учебы в Духовной Академии у него возникает замысел книги «О духовной истине. Опыт православной теодицеи» - капитального труда, большую часть которого он завершает к концу обучения в 1908 году. Эта работа стала его магистерской диссертацией. В ней, в частности, на основании лингвистических изысканий Флоренский выводит русское слово «истина» из глагола «есть»: «истина—естина». Далее он возводит глагол «есть» к глаголу «дышать» и приходит к выводу, что истина — это «живое существо». Разбирая переводы слова «истина» на разные языки, Флоренский отмечает, что славяне воспринимают истину онтологически, эллины гносеологически, римляне юридически, а евреи исторически, что отражает четыре аспекта истины.

Первые издания книги вышли в 1908 и в 1912 годах; защищенная в 1914 году диссертация была издана в дополненном виде. Впоследствии она была преобразована в трактат «Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи» (1924). Труд был одобрен церковно-учебной администрацией. Это произведение Флоренского сразу было воспринято как значительное литературно-духовное явление, и вызвало многочисленные отклики и полемику — от восторженного признания до достаточно жесткой критики. Он был удостоен за нее престижной Макариевской премии.

В 1910 году Флоренский женился на Анне Михайловне Гиацинтовой – девушке из Рязанской губернии, обучавшейся на Московских женских курсах. После окончания Академии Флоренский остается в ней преподавателем философских дисциплин, а в 1911 году принимает священство. В 1912 году назначается редактором академического журнала «Богословский вестник».

С того же 1912 года начал служить в церкви Убежища сестер милосердия Красного Креста в Сергиевом Посаде.

В эти годы Флоренский активно общается и сотрудничает с ярчайшими представителями эпохи «Серебряного века», среди которых С. Н. Булгаков, В. Ф. Эрн, Е. Н. Трубецкой, М. А. Новоселов, В. В. Розанов, Ф. Д. Самарин, Л. А. Тихомиров, А. Ф. Лосев; принимает активное участие в работе московских философских православных кружков — «Обществе памяти Вл.С.Соловьева» и «Кружке ищущих христианского просвещения», более известном как «Новоселовский кружок».

Революцию Флоренский воспринял как свидетельство приближения апокалипсиса и в этом смысле метафизически приветствовал ее, но философски и политически он все более склонялся к теократическому монархизму. В это время он сближается с Василием Розановым и становится его духовником, требуя отречения от всех еретических трудов. Розанов называл его «Паскалем нашего времени» и «вождем молодого московского славянофильства».

Когда советская власть начала отбирать у церкви ее собственность, Флоренский пытался выступать в защиту ключевых православных храмов, в том числе Троице-Сергиевой лавры. Он старался убедить власти, что лавра — величайшая духовная ценность и не может сохраниться как мертвый музей. Флоренский вошел в комиссию, занимавшуюся охраной памятников искусства Троице-Сергиевой Лавры. Он занимает должность ученого секретаря Комиссии, становится главным хранителем ризницы Лавры, а также разрабатывает специальную методику эстетического анализа и описания предметов древнего искусства. Благодаря работе комиссии, в которую входило еще несколько именитых священников и знатоков культуры, удалось описать огромный фонд артефактов монастыря. Также комиссия не позволила разграбить хранившееся в Лавре национальное и церковное достояние.

Несмотря на тяготы, вызванные революцией и гражданской войной, Флоренский продолжал писать новые теоретические работы. В 1918 году он закончил «Очерки философии культа», в 1922-м – «Иконостас». Последняя работа была написана в связи с тем, что в начале 1920-х годов в стране началась кампания по уничтожению икон и вскрытию мощей. Флоренский пытался противостоять этому варварству. В работе «Иконостас», посвященной глубинному метафизическому и онтологическому содержанию иконы, он подробно описал духовную связь между мощами и иконами. Похожей по смыслу была публикация «Обратная перспектива». В этих произведениях богослов отстаивал общекультурное превосходство иконописи над светской живописью.

В 1921 году церковь Убежища сестер милосердия Красного Креста в Сергиевом Посаде, в которой служил Флоренский, была закрыта.

Флоренский, имевший физико-математическое образование, становится сотрудником нескольких советских научно-исследовательских учреждений и делает целый ряд серьезных научных открытий. В 1920 году, в связи с планом ГОЭРЛО, он был привлечен к научно-исследовательской работе в системе Главэлектро ВСНХ, где становится старшим научным сотрудником Комитета электрификации СССР и членом Карболитной комиссии ВСНХ.

В 1921 году он был избран профессором Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) по кафедре «Анализ пространственности в художественных произведениях» на печатно-графическом факультете, где с 1921 по 1927 год читал лекции по теории перспективы.

В 1924 году Флоренский выпускает фундаментальный научный труд «Диэлектрики и их техническое применение», имеющий важное научное значение, а с 1927 года становится главным редактором «Технической энциклопедии», для которой подготавливает около 150 собственных статей. Его научную деятельность поддерживал Лев Троцкий, что, возможно, сыграло в судьбе Флоренского роковую роль.

В этот же период он пишет книги «Мнимости в геометрии» и «У водоразделов мысли».

Научно-философский труд «Мнимости в геометрии» с собственными иллюстрациями Флоренский издает за свой счет в 1922 году. В этой книге при помощи математических методов он пытается объяснить строение мира и его философское обоснование. Исследование направлено на решение не столько математических, сколько мировоззренческих проблем. Ссылаясь на «Божественную комедию» Данте, Флоренский пытается опровергнуть гелиоцентрические представления Коперника об устройстве Солнечной системы и подтвердить геоцентрическую картину мира, в которой Солнце и планеты обращаются вокруг Земли. Комментируя специальную теорию относительности Эйнштейна, он приходит к выводу, что за пределом скорости света начинается нефизический «тот свет». После выхода этой книги Флоренский был подвергнут жесткой критике, в частности за то, что «неверным образом» истолковывает теорию относительности.

С первых лет революции на Флоренского писались доносы. Еще в 1918–1920 годах, во время работы в «Комиссии по охране памятников» Троице-Сергиевой Лавры, его деятельность пытались преподать как контрреволюционную попытку создания мощного православного центра. Во время работы во ВХУТЕМАСе он был обвинен в создании мистической и идеалистической коалиции с В. А. Фаворским. Также философ обвинялся в создании запрещенного монархического кружка.

В 1928 году в Сергиевом Посаде, после серии публикаций, обличающих засилье «черносотенцев под Москвой», была проведена масштабная операция по аресту большей части священников и мирян, в том числе и Павла Флоренского. Без предъявления каких-либо обвинений его высылают в Нижний Новгород, где он ведет научную работу в местной Радиолаборатории. Вскоре, благодаря хлопотам жены Максима Горького Екатерины Пешковой, его возвращают из ссылки и дают возможность эмигрировать в Прагу, однако Флоренский решает остаться в России. Он продолжает работать в ГЭЭИ, а затем становится помощником директора Всесоюзного электротехнического института по научной части.

В начале 1930-х годов против отца Павла была развязана кампания в советской прессе со статьями разгромного и доносительского характера. На протяжении всех послереволюционных лет Флоренский не только никогда не отказывался от своих религиозных убеждений, но и не снимал с себя священнического сана и ходил в подряснике. В этой связи стала крылатой фраза В. Маяковского «во ВХУТЕМАСе Флоренский в рясе».

26 февраля 1933 года он был арестован и через 5 месяцев осужден на 10 лет исправительно-трудовых лагерей по 58-й статье, пунктам 10 и 11 — «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти... а равно и распространение или изготовление литературы того же содержания».

Флоренский был этапирован на Дальний Восток в восточно-сибирский лагерь «Свободный» и определен работать в научно-исследовательском отделе управления БАМЛАГа. В 1934 году он был направлен в Сковородино на опытную мерзлотную научно-исследовательскую станцию, где провел ряд важнейших исследований, впоследствии легших в основу труда «Вечная мерзлота и строительство на ней». Осенью 1934 года Флоренский был переведен в Соловецкий лагерь особого назначения, где продолжал вести научную работу на лагерном заводе йодной промышленности, в лаборатории которого занимался разработкой технологии добычи и производства йода и агар-агара из морских водорослей и запатентовал более десяти научных открытий и изобретений.

На Соловках Флоренский провел три года. В ноябре 1937 года он был вывезен в Ленинград, где 25 ноября особой тройкой НКВД Ленинградской области был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян.

Павел Флоренский bogoslov.ru/Wicimedia Commons

Чем знаменит

Павел Флоренский - один из самых выдающихся представителей отечественной богословской, философской и научной мысли начала XX века — эпохи Серебряного века. Современники называли его «русским Леонардо да Винчи» – он был магистром богословия, профессором философии, профессором живописи, математиком, физиком, инженером-электронщиком, астрономом, химиком, а также историком искусства, поэтом и музыкантом. Помимо богословских и философских работ, Флоренский оставил после себя труды по инженерному делу, физике, математике и другим наукам.

Однако более всего он известен именно как богослов. Его работа «Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи» считается одним из самых серьезных и известных философско-богословских трудов русской философии XX века.

«В годы советской власти Церковь была настолько изолирована и уничтожена, что вообще-то стала Церковью бабушек. Интеллигенция была бесконечно далека от религиозных исканий и в силу конъюнктурных соображений, и в силу воспитания. Одной из немногих книг, которая связывала интеллигенцию и Церковь, было сочинение П. А. Флоренского "Столп и утверждение истины". Я знаю целое поколение – мое поколение и немножко старше, – которое Флоренский привел к Церкви. В этом смысле он сыграл очень большую роль в 1950–1960-е годы и стал символом образованного, просвещенного священника», - пишет о Флоренском его внук, доктор геолого-минералогических наук профессор Павел Васильевич Флоренский.

Весом и вклад Флоренского в науку. Получил широкое распространение его анализ пространственности в художественных произведениях. Его «Иконостас» ходил по рукам в самиздате. Утверждается, что его концепция «обратной перспективы» трансформировала советское искусствоведение. А естественно-научная работа Флоренского «Диэлектрики и их техническое применение» была посвящена исследованию полупроводников.

О чем надо знать

Николай Бердяев называл Павла Флоренского «рафинированным реакционером».

В 1913 году в Киеве проходил так называемый «процесс Бейлиса» — по фальсифицированному обвинению еврея Менахема Менделя Бейлиса в ритуальном убийстве христианского мальчика — 12-летнего ученика Киево-Софийского духовного училища Андрея Ющинского. Флоренского сильно заинтересовал этот скандальный процесс. Не сомневаясь в существовании практики ритуальных убийств у евреев, он публиковал анонимные статьи об истинности обвинения и действительности употребления иудеями крови христианских младенцев. В частности, направлял В. В. Розанову для анонимной публикации статьи «Проф. Д. А. Хвольсон о ритуальных убийствах» и «Иудеи и судьба христиан». Взгляды Флоренского при этом эволюционировали от христианского антииудаизма до расового антисемитизма. По его мнению «даже ничтожной капли еврейской крови» достаточно для того, чтобы вызвать «типично еврейские» телесные и душевные черты у целых последующих поколений.

В марте 1933 года, находясь в Бутырской тюрьме, Флоренский написал работу «Предполагаемое государственное устройство в будущем» — антииндивидуалистическую утопию в традициях «Государства» Платона и «Города Солнца» Кампанеллы. В ней он вывел свой идеал российской государственности. Флоренский представлял ее в виде пирамиды, жестко управляемой сверху.

Идеальное «государство будущего» с точки зрения Флоренского — это тоталитарная диктатура с доведенными до совершенства организацией и системой контроля, полностью изолированная от внешнего мира. Это государство требует от своих граждан преданности, подчинения и служения «целому», заботясь о том, чтобы устремления и потребности нового человека (выведенного с учетом законов евгеники) находились в согласии с потребностями общества. Индивидуальные права человека при этом упраздняются как устаревшие. На вершине властной пирамиды будет стоять поставленный самим небом вождь, которого Флоренский представляет как гениального и харизматического сверхчеловека: «Как суррогат такого лица, как переходная ступень истории появляются деятели вроде Муссолини, Гитлера и др. Исторически появление их целесообразно, поскольку отучает массы от демократического образа мышления, от партийных, парламентских и подобных предрассудков, поскольку дает намек, как много может сделать воля. Но подлинного творчества в этих лицах все же нет, и, надо думать, они — лишь первые попытки человечества породить героя. Будущий строй нашей страны ждет того, кто, обладая интуицией и волей, не побоялся бы открыто порвать с путами представительства, партийности, избирательных прав и прочего и отдался бы влекущей его цели. Все права на власть <...> избирательные (по назначению) — старая ветошь, которой место в крематории. На созидание нового строя, долженствующего открыть новый период истории и соответствующую ему новую культуру, есть одно право — сила гения, сила творить этот строй. Право это одно только не человеческого происхождения и потому заслуживает названия Божественного. И как бы ни назывался подобный творец культуры — диктатором, правителем, императором или как-нибудь иначе, мы будем считать его истинным самодержцем и подчиняться ему не из страха, а в силу трепетного сознания, что пред нами чудо и живое явление творческой мощи человечества»

Прямая речь

О религии (1933 год): «Православная Церковь в своем теперешнем виде существовать не может и неминуемо разложится окончательно. Как поддержка, так и борьба против нее приведут к укреплению тех устоев, которым время уйти в прошлое, и, кроме того, задержит рост молодых побегов, которые вырастут там, где их менее всего ждут… Когда религию навязывают, от нее отворачиваются, потому что для восприятия предметов религии требуются соответственные условия. А когда религии не будет, тогда начнут тосковать. Тогда выживут не старые и безжизненные религии, а вопль изголодавшихся духом, которые сами без понукания и зазывания создадут свою религиозную организацию. Это будет лет через 10–15».

О вере: «Я научился благодушию, когда твердо узнал, что жизнь и каждого из нас, и народов, и человечества ведется Благою Волею, так что не следует беспокоиться ни о чем, помимо задач сегодняшнего дня».

Сергий Булгаков о Павле Флоренском: «О. Павел был для меня не только явление гениальности, но и произведение искусства: так был гармоничен и прекрасен его образ … Самое основное впечатление от о. Павла было впечатление силы. И этой силой была некая первозданность гениальной личности… Духовным же центром его личности, тем солнцем, которым освещались все его дары, было его священство. Настоящее творчество о. Павла — не книги, но он сам, вся его жизнь, которая ушла безвозвратно из этого века в будущий»

5 фактов о Павле Флоренском

Один из братьев Флоренского, Андрей, стал конструктором вооружений и лауреатом Сталинской премии.

В 1918 году отец Павел участвовал в изъятии от святых мощей честной главы Преподобного Сергия Радонежского и осуществлял ее дальнейшее сокрытие ради сохранения от возможного надругательства. Как стало известно много лет спустя, на протяжении долгих лет место укрытия главы сохранялось различными священниками, и лишь в 1946 году, уже после открытия Лавры и возвращения Мощей Преподобного монастырю, честная глава была передана Святейшему Патриарху Алексию I, который и благословил возложить ее на место - в раку Святого Преподобного Сергия.

В 1934 году, когда Флоренский уже был в лагерях, поступило ходатайство правительства Чехословакии о его освобождении и переезде с семьей в Чехословакию, но это прошение правительство СССР отклонило.

Семье Флоренского сообщили фальшивую дату смерти, которая была также указана в «Большой советской энциклопедии» – 15 декабря 1943 года. На самом деле отец Павел был расстрелян в числе одного из Соловецких этапов (509 человек) 8 декабря 1937 года. Большинство исследователей считают наиболее вероятным местом его погребения Левашовскую пустошь - ныне Левашовское мемориальное кладбище, место захоронения многих тысяч жертв сталинских репрессий. По оценкам экспертов здесь захоронены тела 40 тысяч человек.

У Павла Флоренского было пять детей, двенадцать внуков и двадцать четыре правнука.

Материалы о Павле Флоренском:

Богословы России. Павел Флоренский

Путь «Утверждения Истины» священника Павла Флоренского

К годовщине расстрела Флоренского

«Новое Средневековье» Павла Флоренского

Статья о Павле Флоренском в Википедии