21 января 2018, 14:03
Мэр Махачкалы помещен под арест
Суд Махачкалы арестовал мэра города Мусу Мусаева на 10 суток до того момента, когда ему будет предъявлено обвинение. Об этом сообщает РИА Новости.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на десять дней», — заявил судья Сулейман Азуев.
Между тем, как пояснил представитель Советского районного суда Махачкалы, если Мусаеву будет предъявлено обвинение, то он будет заключен под стражу на два месяца.
Отметим, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий с ущербом в более чем 80 млн. рублей.
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