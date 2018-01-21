Адвокат опроверг просьбу Винника об убежище в Греции

Обвиняемый в США в отмывании 4 млрд долларов через криптовалютную биржу BTC-e гражданин России Александр Винник не просил политическое убежище в Греции, сообщил «Коммерсантъ FM» его адвокат Тимофей Мусатов.

«Информация о запросе на политическое убежище не соответствует действительности. Каким образом и как это сообщение попало в СМИ, нужно интересоваться у журналистов, которые эту непроверенную информацию опубликовали. С Александром я провожу достаточно много времени в Греции, я периодически посещаю его в тюрьме и каждый день дважды связываюсь по телефону, поэтому я не могу подтвердить эту информацию», – отметил юрист.

Отметим, что о решении россиянина попросить убежище в Греции рассказал еще один его адвокат – Илиас Спирлиадис.