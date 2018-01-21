Песков заявил о своем неучастии в политике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не участвует в политике, так как является госслужащим. Об этом сообщает РИА Новости.

С таким заявлением Песков выступил в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» в эфире телеканала «Россия 1».

«Я не имею никакого отношения к политике. Госслужащий — это же не политик. Политики — это те, кого выбирают люди», — отметил он.

Кроме того, Песков охарактеризовал отношения между Россией и США как коллапс, однако отметил, что страны имеют потенциал для того, чтобы вывести из пике нынешние отношения.

По мнению Пескова, между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли бы сложиться хорошие отношения, однако тому мешает внутренняя атмосфера в США по отношению к российской стороне: «... мы в этом уверены, потому что, конечно, скажем так, мы вряд ли имеем с вами право давать оценку тому, что происходит в США, во внутриполитическом плане, несмотря на обвинения, которые звучат в адрес нашей страны, но, тем не менее, очевидно, что внутренняя обстановка, скажем так, весьма неблагоприятна в отношении нашей страны».

Песков рассказал также о контактах между президентами Украины Петром Порошенко и Путиным. Он пояснил, что у российского лидера огромное количество встреч, которые не носят публичного характера.

«Это обычная практика. И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается. Он гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ», — заявил Песков.