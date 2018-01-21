Американская частная компания Rocket Lab впервые успешно запустила ракету

В США частная космическая компания Rocket Lab впервые успешно запустила ракету с космодрома в Новой Зеландии. Об этом сообщается в твиттере компании.

«Электрон» достиг орбиты. Коммерческие грузы успешно доставлены», — заявили в компании.

Запущенная ракета доставила на орбиту три спутника, которые намереваются использовать для слежения за погодой и перемещениями кораблей.