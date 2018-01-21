21 января 2018, 14:18
Американская частная компания Rocket Lab впервые успешно запустила ракету
В США частная космическая компания Rocket Lab впервые успешно запустила ракету с космодрома в Новой Зеландии. Об этом сообщается в твиттере компании.
«Электрон» достиг орбиты. Коммерческие грузы успешно доставлены», — заявили в компании.
Запущенная ракета доставила на орбиту три спутника, которые намереваются использовать для слежения за погодой и перемещениями кораблей.
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