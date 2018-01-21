Трамп призвал изменить правила сената при продолжении шатдауна
Президент США Дональд Трамп призвал изменить правила сената, которые сейчас требуют одобрения абсолютного большинства для принятия соответствующих законов, если приостановка работы правительства продолжится. Об этом он написал в своем твиттере.
«Демократы просто хотят, чтобы нелегальные мигранты хлынули в нашу страну бесконтрольно. Если тупик затянется, республиканцам придется прибегнуть к правилу 51% (т.н. крайнее средство) и проголосовать за принятие настоящего долгосрочного бюджета», – отметил Трамп.
Финансирование федеральных агентств истекло 20 января, к настоящему моменту Трамп и республиканские законодатели не смогли преодолеть разногласий с демократами.
Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл назначил голосование по временному бюджету США на понедельник, 22 января.