СМИ узнали о планах США включить РФ в проект против ударов из космоса

В 90-е годы США намеревались включить Россию в стратегический оборонный проект под названием «звездные войны». Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Проект предполагал создание системы предупреждения ракетных ударов из космоса. Он был организован в 1983 году президентом США Рональдом Рейганом.

Позднее Джордж Буш-старший планировал обсудить с первым президентом России Борисом Ельциным присоединение страны к проекту. Переговоры должны были пройти в 1992 году после встречи в Кэмп-Дэвиде, когда «Холодная война» была формально окончена. Это стало известно благодаря рассекреченным документам британского правительства.

Отметим, что США отказались от проекта «звездные войны» в 1993 году.