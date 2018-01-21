21 января 2018, 11:48
Источник сообщил о вводе Турцией танков в Сирию
Турция ввела танки в сирийскую провинцию Африн. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на военные источники.
По данным журналистов, турецкие вооруженные силы начали оказывать поддержку оппозиции Сирии, и пока они не сталкиваются с сопротивлением со стороны курдских бойцов.
Между тем ранее стало известно, что турецкую провинцию Килис обстреляли ракетами со стороны Сирии.
Днем ранее Турция начала в Сирии военную операцию «Оливковая ветвь».
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