Источник сообщил о вводе Турцией танков в Сирию

Турция ввела танки в сирийскую провинцию Африн. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на военные источники.

По данным журналистов, турецкие вооруженные силы начали оказывать поддержку оппозиции Сирии, и пока они не сталкиваются с сопротивлением со стороны курдских бойцов.

Между тем ранее стало известно, что турецкую провинцию Килис обстреляли ракетами со стороны Сирии.

Днем ранее Турция начала в Сирии военную операцию «Оливковая ветвь».