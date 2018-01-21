В небе рядом с Москвой опасно сблизились два самолета

Следовавший из Таллина в Москву «Суперджет» опасно сблизился с пассажирским «Боингом», выполнявшим рейс из Мурманска в столицу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Опасное сближение самолетов произошло вечером 20 января над сопредельными с Москвой регионами. Расстояние между «Суперджетом» и «Боингом» было около шестисот метров. Однако пилотам удалось развести самолеты в воздухе и благополучно выполнить посадку. При инциденте никто не пострадал.

Пока официального подтверждения этой информации нет.