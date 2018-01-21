Госсекретарь США обсудил с главами МИД РФ и Турции ситуацию в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел телефонный разговор с министрами иностранных дел России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на сайте госдепа США.

Тиллерсон высказал обеспокоенность происходящими событиями и эскалацией боевых действий, подчеркнув угрозу мирному населению.

«Мы по-прежнему поддерживаем решение проблем в области безопасности Турции в рамках закона и как союзника НАТО и важного партнера в вопросе борьбы с ИГ. Однако мы настоятельно призываем Турцию проявлять сдержанность и обеспечить все меры для того, чтобы ее военные операции оставались ограниченными по масштабам и продолжительности и были скрупулезными, чтобы избежать жертв среди гражданского населения», — подчеркнули в госдепе.

По итогам переговоров США призвали все стороны сосредоточиться на противодействии ИГ (террористическая организация, запрещена в России).