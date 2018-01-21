Обвиненный в мошенничестве россиянин попросил убежища у Греции

Россиянин Александр Винник, которого обвинили в мошенничестве в США, подал прошение о политическом убежище в Греции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Илиаса Спирлиадиса.

«Винник подал прошение о политическом убежище, чтобы избежать экстрадиции в США. Он считает свое дело политическим», – сказал Спирлиадис.

Отметим, что ранее суды в Салониках приняли два различных решения. Согласно одному из них, Винника нужно выдать России, а другому – США, где его обвиняют отмывании от 4 до 9 млрд долларов через биржу криптовалют BTC-Е, и ему грозит 55 лет тюрьмы.

Верховный суд Греции отклонил апелляцию адвокатов. Сам Винник считает свое преследование политическим.