Курды рассказали об отказе от предложения России отдать Африн Асаду

Представители курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) сообщили Associated Press, что ответили отказом на предложение России перейти под контроль Дамаска и тем самым избежать нападения Турции.

Советник правительства Африн Бадран Чия Курд утверждает, что предложение носило ультимативный характер. Так как курды отказались передать Африн Дамаску, Турция начала операцию «Оливковая ветвь».

Один из источников издания сообщил, что PYD не собирается участвовать в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи и не будет выполнять никакие договоренности, принятые на этом форуме. Представители курдских отрядов уверены, что турецкая операция началась с попустительства России и намерены учитывать это в разработке собственной политики.

Анкара утверждает, что целью операции «Оливковая ветвь» являются не бомбежки Африна, а противодействие созданию «террористического коридора» на севере Сирии, вблизи турецких границ. Потенциальные потери противника были оценены в 8-10 тысяч человек.

Советник руководства курдской партии «Демократический союз» (PYD) Сиханок Дибо подтвердил РБК, что ​Россия делала подобное предложение, но оно было отклонено, ибо «никак не способствует решению сирийского конфликта».

Наличие договоренности с Россией подтвердил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Турция не отступится от операции в Африне, и у нее есть соглашение с Россией. Мы нанесли первый удар во время операции "Щит Евфрата" по тем, кто хотел сформировать террористическую зону вдоль наших границ. Речь идет об уничтожении террористической зоны. США поставили пять тысяч партий военного снаряжения в этот регион. Оно было распределено между террористическими организациями», — заявил Эрдоган изданию Yeni Safak.