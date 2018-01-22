В Сиэтле открылся первый супермаркет без касс и продавцов

Онлайн-ритейлер Amazon открыл в Сиэтле первый в мире оффлайн-магазин без продавцов и касс, сообщает ВВС.

Зарегистрированные клиенты Amazon могут приходить в магазин, брать товары с полок и уходить без необходимости оплачивать его на месте, счет придет на их аккаунт. Для этого на входе необходимо отсканировать код из приложения на смартфоне. Контроль за покупателями осуществляют камеры и электронные сенсоры, которые «узнают» покупателей и определяют товары, взятые с полок.

«Пилотный магазин» был открыт в декабре 2016 года для работников онлайн-ретейлера Amazon. Во время тестирования выяснилось, что сенсоры путали людей одинаковой комплекции и не всегда корректно считывали товары, взятые, а затем возвращенные на полки. Поэтому первый магазин для обычных пользователей был открыт несколько позднее, чем оповещалось ранее.

Пока компания Amazon не собирается открыть новые магазины без касс, в недавно купленной сети Whole Foods Market в том числе.