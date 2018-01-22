Мосгорсуд оставил директора РАМТ под домашним арестом до 19 апреля

Московский городской суд принял решение оставить директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум, которая проходит в качестве обвиняемой по делу о хищении бюджетных средств «Седьмой студией», под домашним арестом до 19 апреля, передает «Интерфакс».

«Постановление Басманного суда Москвы о продлении срока домашнего ареста в отношении Апфельбаум до 19 апреля оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — заявила судья Мосгорсуда.

Под домашним арестом находятся еще двое фигурантов дела — театральный режиссер Кирилл Серебренников и экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин. Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский помещен под арест в следственном изоляторе. На прошлой неделе Басманный суд Москвы продлил всем им избранные ранее меры пресечения.

По делу также проходят находящаяся в розыске продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, которая единственная из всех фигурантов признала вину, пошла на сделку со следствием и дала показания против остальных. Дела против нее и Вороновой были выделены в отдельное производство.

Напомним, 15 января Следственный комитет РФ объявил об окончании расследования дела, уточнив, что сумма ущерба, нанесенного при реализации театрального проекта «Платформа», под который по линии министерства культуры выделялись бюджетные средства, выросла по сравнению с первоначальными данными — до 133 млн рублей (ранее речь шла о 126 миллионах). Это важно для судебного разбирательства по иску Минкульта, который признан потерпевшей стороной по делу и требует возмещения ущерба.