Пострадавшим при нападении на школу в Бурятии выплатят компенсацию

Пять школьников и учительница, пострадавшие при нападении на школу в Улан-Удэ, получат по 400 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы Бурятии Алексея Цыденова.

«Подписываем распоряжение о выделении единовременной выплаты пострадавшим по 400 тысяч рублей. Данная сумма аналогична средствам компенсации, которые выплачиваются пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного характера, в зависимости от уровня нанесенного ущерба, в первую очередь здоровью», — пообещал Цыденов на планерном совещании.

В республиканской пресс-службе уточнили, что выплаты будут осуществляться через Министерство социальной защиты. В ближайшее время деньги поступят на банковские счета граждан.

Главный врач Территориального центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин сообщил агентству, что одна из девочек, пострадавшая при нападении на школу, находится в состоянии медикаментозного сна. Она находится в крайне тяжелом состоянии, но без отрицательной динамики.

Еще одна ученица после операции также находится в тяжелом состоянии, но «самочувствие у нее неплохое».

Сам нападавший переведен в категорию пациентов с удовлетворительным состоянием здоровья.