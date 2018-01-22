Виктора Ана неожиданно отстранили от участия в Олимпиаде-2018

Российского конькобежца корейского происхождения Виктора Ана не допустили к участию в зимних Олимпийских играх, которые начнутся в южнокорейском городе Пхенчхане 10 февраля. Такое решение приняла специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску, пишет «Спорт-Экспресс».

Источник издания утверждает, что сам Виктор Ан не в курсе этого решения, однако его имя упоминается в докладе, подготовленном спецкомиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. По словам источника, 32-летнего российского конькобежца отстранили от участия в Олимпиаде-2018 вместе с несколькими спортсменами из сборной РФ по шорт-треку, чьи имена также фигурировали в докладе Макларена (но «Спорт-Экспресс» их не приводит).

«Все имена отстраненных мы знали заранее, Виктора Ана в этом списке не было. CAS на этой неделе будет рассматривать дела наших олимпийцев, и Ан уже не успеет попасть в это разбирательство, следовательно, он пропустит Олимпиаду», — констатировал спортивный юрист Михаил Прокопец.

Напомним, Виктор Ан является шестикратным олимпийским чемпионом, причем три золотых медалей из этих шести он завоевал в 2014 году в Сочи (с этого года он выступает за Россию). Он последовательно отрицает, что когда-либо употреблял запрещенные WADA препараты.