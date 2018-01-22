ФАС обвинила «дочку» LG в использовании «ценовых роботов»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ усмотрела признаки незаконной координации экономической деятельности ООО «ЛГ Электроникс РУС» (российской «дочки» LG Electronics), говорится в сообщении на сайте ведомства. Сегодня, 22 января, должно было состояться рассмотрение дела, но ФАС приняла решение отложить его и назначила следующее заседание на 26 февраля.

Отметим, что это уже не первый раз, когда рассмотрение дела в отношении «дочки» LG переносится на более поздний срок: его рассматривали в августе и потом неоднократно откладывали. Само дело по ч. 5 ст. 11 российского закона о защите конкуренции было возбуждено еще в июне 2017 года.

ФАС установила, что «ЛГ Электроникс Рус» мониторила цены ритейлеров через специальную программу, чтобы таким образом контролировать продажи некоторых смартфонов LG, и требовала отчетов от ритейлеров, которые, в свою очередь, тоже использовали «ценовых роботов» для контроля цен.

О проведении проверок LG и Philips по жалобам на ценовые сговоры при продаже техники стало известно в феврале прошлого года. Дело, возбужденное в отношении Philips, ФАС РФ передала в антимонопольный орган Евразийской экономической комиссии.