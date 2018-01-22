22 января 2018, 20:38
Украина отклонила предложение о возвращении военной техники из Крыма
Украина не будет забирать свою военную технику с территории Крымского полуострова. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает ФАН.
Он отметил, что Киев не получал подобного обращения от Москвы, и стороны не ведут диалог по вопросам о статусе Крыма.
«Мы не будет делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу юридическую или политическую позицию», — заявил Климкин.
Дипломат расценил российскую инициативу как «трюк».
Ранее Москва предложила передать Украине десятки военных кораблей, самолетов и бронетехники, которые находятся в Крыму.
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