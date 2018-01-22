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22 января 2018, 08:23
акции протеста КНДР Олимпийские игры Южная Корея

В Сеуле сожгли флаг КНДР

Переговоры. Флаги КНДР и Южной Кореи
Переговоры. Флаги КНДР и Южной Кореи
pixabay.com

Ультраправая южнокорейская Партия корейских патриотов организовала в Сеуле акцию, в ходе которой протестующие сожгли флаг КНДР и портрет ее лидера Ким Чен Ына, сообщает телеканал YTN.

Демонстранты собрались около здания вокзала и после пресс-конференции устроили показательную акцию в знак протеста против участия северокорейских спортсменов Олимпиаде-2018.

«Пхёнчханская Олимпиада постепенно превращается в пхеньянскую Олимпиаду имени Ким Чен Ына, неся признание его ядерной программе и северокорейскому режиму», — цитирует ТАСС одного из организаторов акции.

Демонстранты подожгли знамя КНДР, фотографию президента страны и знамя объединения с изображением Корейского полуострова.

На вокзал, около которого состоялась акция протеста, 22 января должна прибыть делегация КНДР для подготовки выступления северокорейских артистов на Олимпиаде. Согласно ранее достигнутой договоренности, в Сеул на Олимпийские игры приедут 22 спортсмена, 24 официальных лица и 21 представитель СМИ.

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